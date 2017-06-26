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Diyarbakır'da 6 yaşındaki kıza taciz iddiasının ardından polis inceleme başlattı

Diyarbakır'da 6 yaşındaki kıza taciz iddiasının ardından polis inceleme başlattı. İlk bilgilere göre tacizcinin eşkali belirlendi. Polis 20'li yaşlarda, uzun boylu kirli sakallı kişiyi arıyor.

Diyarbakır'da 6 yaşındaki kıza taciz iddiasının ardından polis inceleme başlattı

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde 6 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiası polisi harekete geçirdi.

Polis iddia edilen tacizciyi bulmak için inceleme yaptı,  güvenlik kameralarını izledi. Tacizcinin ilk bilgilere 20'li yaşlarda, esmer, kirli sakallı, uzun boylu ve kolunda "Murat" yazılı dövme olduğu belirlendi. Söz konusu taciz şüphelisi dört bir yanda aranıyor. 

Dün akşam saatlerinde Kazım Karabekir Ortaokulu bahçesinde 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddia edilmişti.

Haberi duyan olay yerine koştu. Polis kalabalığı güçlükle yatıştırdı. Vatandaşlar, tacizcinin içeride olduğunu öne sürüp, okula girmek istedi. 

Polis vatandaşların okula girmesini engelledi. Kalabalık bu kez de Nükhet Coşkun Caddesi'ni trafiğe kapattı.  Polisin müdahalesiyle yol kısa süre sonra trafiğe açıldı. 

Güvenlik nedeniyle küçük kızın ve ailesinin adı açıklanmadı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #diyarbakır
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