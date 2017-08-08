Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 613 bin 405 kök Hint keneviri ile 35 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 613 bin 405 kök Hint keneviri ile 35 kilogram esrar ele geçirildi.



Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ekiplerince Hazro ilçesi Meşebağları kırsal mahallesi sınırları içerisinde yasa dışı kenevir ekildiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonda, 613 bin 405 kök Hint keneviri ile 35 kilogram esrar ele geçirildi.



Kenevirler olay yerinde imha edildi.