DİYARBAKIR'ın Dicle İlçesi'nin Kurşunlu Mahallesi yakınlarında askeri aracın geçişinden hemen sonra teröristler, daha önceden yola yerleştirdikleri patlayıcının infilak ettirdi. Meydana gelen patlamada, can kaybı ve yaralı olmazken, patlama bölgesine çok sayıda askeri tim sevk edilerek operasyon başlatıldı.

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Dicle İlçesi Kurşunlu Köyü bölgesinde seyir halindeki askeri aracın geçişinde hemen sonra, daha önceden teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi.



Askeri aracıngeçişinden hemen sonra meydana gelen patlamada şans eseri can kaybı ve yaralı olmadığı bildirildi.



Saldırı sonrası, bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

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