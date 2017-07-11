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Diyarbakır'da eşini ve kızını yaralayan baba bir buçuk saat sonra polise böyle teslim oldu

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ö.D., kızı ve eşini bıçakla ağır yaraladıktan sonra, kendini de bıçakladı. Polisin 1.5 saat süren çabası sonunda teslim olan Ö.D., yaraladığı eşi ve kızı ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diyarbakır'da eşini ve kızını yaralayan baba bir buçuk saat sonra polise böyle teslim oldu

Merkez Yenişehir İlçesi'nin Şehitlik Mahallesi 63'üncü Sokaktaki Güven Apartmanı'nda Sabah saat 06.00 sıralarında çığlık sesleri gelmesi üzerine, mahalleli polise haber verdi. Binaya gelen polisler kapıyı çaldı. Polisin geldiğini gören 42 yaşındaki Ö.D., tehditler savurarak bağırmaya başladı. Ö.D., daha sonra 39 yaşındaki eşi S.D.'yi boyun ve sol bacağından yaraladı, ardından ise 18 yaşındaki kızı Ö.D.'yi de sırtından bıçakladı.

Ö.D. kapıyı açmazken, polis bölgeye itfaiye ve sağlık ekiplerini çağırdı. Bunun üzerine Ö.D. ile konuşup ikna eden polisler, yaralı eşi S.D. ve kızı Ö.D.'yi alarak ambulansa götürdü. Yaralanan anne ve kızına ilk müdahale evin önünde bekletilen ambulanslarda yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından, kendini de yaralayan Ö.D., polis ekiplerine teslim oldu. Polis, teslim olan Ö.D.'yi sağlık ekipleriyle beraber güvenlik önlemi altından evden çıkarırken, mahallede bulunan vatandaşlar ise, eşini, kızını ve kendini ağır yaralayan Ö.D.'ye tepki gösterdi.

Yaralı Ö.D. de eşi ve kızı gibi ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı. Ö.D.'nin psikolojik sorunları bulunduğu belirtildi.


Kaynak: DHA
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