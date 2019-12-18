Diyarbakır'da evlat nöbeti 106'ıncı gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.



Batman'ın Sason ilçesinden gelen baba Nağmet Akın, 5 ay önce dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğlu Bayram Akın için oturma eylemine dahil oldu.



Baba Nağmet Akın, lise ikinci sınıfa giden oğlundan yaz tatilinden bu yana haber alamamış; "Oğlum HDP'ye gidip geliyordu, onların gönderdiğinden şüpheleniyoruz" diyor.



Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden biri de Hüsniye Kaya... Kürtçe yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Mekiye için katıldığı oturma eylemini kararlıkla sürdüreceğini söyledi.



16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için eyleme katılan baba Celil Begdaş da iki ailenin evlatlarına kavuşması nedeniyle umutlandıklarını belirtiyor.







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