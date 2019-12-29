Diyarbakır'da evlat nöbeti 118. gününde

PKK'ya karşı başkaldıran aileler Diyarbakır'da nöbeti bırakmıyor. Çocukları kaçıp gelene kadar bekleyecekler.

Diyarbakır HDP il binası önünde başlayan eylem giderek büyüyor. Aileler soğuk havalara aldırış etmeden ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekliyor.

Şu ana kadar eylemi görüp 3 çocuk PKK'dan kaçtı, devlete sığındı. Bu da annelere büyük moral kaynağı oldu.

Aileler sorumlunun HDP olduğunu biliyor. Çünkü çocuklar önce il binalarına oradan da dağa götürülüyor.

ulusal.com.tr

