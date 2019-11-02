Diyarbakır'da evlat nöbeti!

Evlat Nöbeti ikinci ayında... PKK'nın kaçırdığı evlatlarını Diyarbakır HDP İl Binası önünde geri isteyen aileler, kararlı.

Anne İmmihan Nilifırka, terör örgütü PKK'ya seslendi.

Oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan 5 çocuk annesi Fatma Bingöl, ailelerin PKK'ya karşı nasıl birlik olduğunu anlattı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eylem yapan Songül Altıntaş'ın da, evladı kaçırılan diğer ailelere çağrısı vardı.

Baba Yasin Kaya da şartlar ne olursa olsun o merdivenlerden ayrılmayacaklarını söyledi.

İkinci ayını dolduran evlat nöbetinde aileler yalnız değil. Ziyaretler de aralıksız sürüyor.

ulusal.com.tr