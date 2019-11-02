Diyarbakır'da evlat nöbeti! "Gözümüzde yaş kalmadı"
Diyarbakır HDP İl Binası önündeki evlat nöbeti başlayalı iki ay oldu. Anne ve babalar, PKK'nın kaçırdığı çocuklarını geri almadan dönmemekte kararlı. Evladını bekleyen aile sayısı 55'e yükseldi. "Gözümüzde yaş kalmadı" diyen aileler, "Bizim tek düşmanımız PKK" diyor
YURT 02.11.2019, 18:14
Evlat Nöbeti ikinci ayında... PKK'nın kaçırdığı evlatlarını Diyarbakır HDP İl Binası önünde geri isteyen aileler, kararlı.
Anne İmmihan Nilifırka, terör örgütü PKK'ya seslendi.
Oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan 5 çocuk annesi Fatma Bingöl, ailelerin PKK'ya karşı nasıl birlik olduğunu anlattı.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eylem yapan Songül Altıntaş'ın da, evladı kaçırılan diğer ailelere çağrısı vardı.
Baba Yasin Kaya da şartlar ne olursa olsun o merdivenlerden ayrılmayacaklarını söyledi.
İkinci ayını dolduran evlat nöbetinde aileler yalnız değil. Ziyaretler de aralıksız sürüyor.
ulusal.com.tr
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