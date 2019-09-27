Vatan Partisi'nin Diyarbakırlı annelere destek için başlattığı imza kampanyası devam ediyor.
Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanı Feyzullah Öztürk, imza kampanyasının HDP kapatılana kadar süreceğini belirtti.
HDP Diyarbakır il binası önünde nöbet eylemi tutan ailelere bir destek de Vatan Partisi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geldi.
İmza kampanyasına vatandaşlardan destek geldi.
Vatan Partisi Trabzon'da kampanya başladı.
Vatan Partisi Trabzon İl Başkanı Osman Nuri Saral, vatandaşları HDP Kapatılsın kampanyasına imza vermeye çağırdı.
ulusal.com.tr
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki ailelere destek sürüyor. Vatan Partisi, HDP'nin kapatılması için Trabzon, Ankara ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de imza kampanyası başlattı.
Vatan Partisi'nin Diyarbakırlı annelere destek için başlattığı imza kampanyası devam ediyor.