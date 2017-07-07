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Diyarbakır'da hava destekli operasyon

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde polis tarafından terör, asayiş ve narkotik suçlarından aranan şüphelilere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Diyarbakır'da hava destekli operasyon

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde polis tarafından terör, asayiş ve narkotik suçlarından aranan şüphelilere yönelik hava destekli operasyonbaşlatıldı.
Alınan bilgiye göre, aranan kişilere yönelik operasyona İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde özel harekat polisleri ile terör, narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimlerinden yaklaşık 400 polis katılıyor.

Benusen Mahallesi'nde 41 adrese yönelik eş zamanlı yürütülen ve helikopterle de takip edilen çalışmalarda gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin operasyon kapsamındaki çalışmaları sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır #yenişehir #terör
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