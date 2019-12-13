Diyarbakır'da kaçak içki operasyonu

Emniyet güçleri, kaçakçılığa geçit vermedi. 2 bin 169 kaçak içki ele geçirildi.

Diyarbakır'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak içki operasyonu düzenlendi.

Gümrük kaçağı içki satışı yaptığı tespit edilen iki iş yeri ve bir araçta 10 Aralık'ta arama yapıldı. Toplam 2 bin 169 kaçak içki bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık yaparak haksız kazanç elde eden şahıs ve organizasyonlara yönelik yapılan operasyonların titizlikle devam edeceği belirtildi.

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