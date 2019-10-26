Diyarbakır'da PKK'ya karşı eylem! Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen'den annelere ziyaret

Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa götürülen aileler, 3 Eylül'den bu yana Diyarbakır HDP İl binası önünde.

Çocuklarının dönmesini dört gözle bekleyen aileler, evlatlarını almadan gitmeyeceğini söylüyor.

Bir yandan da ailelere destek ziyaretleri sürüyor.

Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi sendika temsilcileri ile Bingöl'den giden sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar destek ziyaretinde bulundu.

Aile sayısı da 50'yi geçti. Çocuklarını HDP'den isteyen anne ve babalar, çocuklarının dağda değil okulda olmasını istiyor.

ulusal.com.tr