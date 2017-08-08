DİYARBAKIR'da uyuşturucu satıcılarına yönelik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı 100 polis, eş zamanlı olarak şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında merkezdeki 4 ilçede tespit edilen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Daha önceden tespit edilen ev ve iş yerleri için 100 kişilik ekip, gruplara ayrılarak şafak vakti saat 05.30'da operasyon için düğmeye bastı.



Ekipler, 15 adreste yapılan aramada 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.



Ekiplerin daha önce değişik tarihlerde yaptığı çalışmalarda ise 538 kilo 839 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.