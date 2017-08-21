Diyarbakır'da tatlı imalatçıları tepkili. Sebebi fıstık fiyatlarındaki artış. Kilosu 55 liradan 120 liraya yükselen fıstık için imalatçılar yetkililere seslendi. Fiyatların düşmesini istedi.

Fıstığın kilosu 55 liraydı, 120 liraya yükseldi. Hal böyle olunca tepkilerde gecikmedi.



Tepkinin adresi, Türkiye'nin en önemli tatlı üretim merkezlerinden Diyarbakır oldu.



Tatlıların hammaddesi olan fıstık iki katına çıkan fiyatıyla, üreticileri zora sokuyor.



İmalatçılara göre fiyat artışının sebebi stokçuluk.



Yükselişini sürdüren fıstık fiyatlarına karşı tatlı imalatçıları, yetkililerden çözüm bekliyor.





ulusal.com.tr