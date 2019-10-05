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Diyarbakır'daki çığlık büyüyor! Aile sayısı 50'yi aştı

Diyarbakır'da evlatları HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin çığlığı büyüyor. HDP önündeki eyleme bir aile daha katıldı. Yenilmez ailesi, kızlarının HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi

Diyarbakır'daki çığlık büyüyor! Aile sayısı 50'yi aştı

Muş'tan geldi, Diyarbakır'da evlatlarını bölücü terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen ailelerin eylemine katıldı. 

Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan ailelerin sayısı 50'yi aştı.

Kızları Sümeyye Yılmaz'ın 4 yıl önce HDP tarafından dağa kaçırıldığını belirten Süheyla Yenilmez ve Maşallah Yenilmez, çocuklarına kavuşmak için Muş’tan gelerek diğer ailelerle birlikte oturma eylemine başladı.

Anne Süheyla Yenilmez, kızının HDP aracılığıyla kandırılarak terör örgütüne götürüldüğünü söyledi.

Baba Maşallah Yenilmez de kızının HDP tarafından PKK'ya teslim edildiğini anlattı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #diyarbakır #hdp #muş
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