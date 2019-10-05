Diyarbakır'da evlatları HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırılan ailelerin çığlığı büyüyor. HDP önündeki eyleme bir aile daha katıldı. Yenilmez ailesi, kızlarının HDP tarafından kandırılarak dağa kaçırıldığını söyledi

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