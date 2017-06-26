Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Başbakan Yıldırım: Teşkilattan önemli bir talebim var...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
Müthiş iddia: NASA, uzayda...
CHP'ye
CHP'ye "Yürüyüşten vazgeç" çağrısı
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'daki cinsel istismar iddiası asılsız çıktı

Diyarbakır'da 20 yaşındaki bir kişinin, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddianın asılsız olduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır'daki cinsel istismar iddiası asılsız çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 20 yaşındaki bir şahsın, kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğuna ilişkin iddianın asılsız olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Nükhet Coşkun Caddesi'ndeki bir okulun bahçesinde 8 yaşındaki kız çocuğuna 20 yaşında kar maskeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Mahalle sakinlerinin tepkisine neden olan olayla ilgili o bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, istismara uğradığı iddia edilen çocuk ile o sırada yanında yer alan 11 yaşındaki erkek çocuğu dinledi.

Araştırma sonucunda, basın yayın organlarında da yer alan iddianın asılsız olduğu belirlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır
banner863
Önceki Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt geldi
Sonraki Haber
İstanbul merkezli kaçak ilaç operasyonu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.