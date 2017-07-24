Pentagon Sözcüsü o soruyu yanıtlayamadı
Pentagon Sözcüsü o soruyu yanıtlayamadı
Antalya'da deney patlaması
Antalya'da deney patlaması
Mehmet Görmez istifa mı etti?
Mehmet Görmez istifa mı etti?
Yarbay Tamer Karslıoğlu için dönüş yolu açıldı
Yarbay Tamer Karslıoğlu için dönüş yolu açıldı

Diyarbakır'daki terör soruşturmasında 7 tutuklama

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları Mızraklı ve Koç'un da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'daki terör soruşturmasında 7 tutuklama

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden, aralarında doktorların da bulunduğu 7'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları Dr. Selçuk Mızraklı ve Dr. Şemsettin Koç'un da bulunduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u ise adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, aralarında Mızraklı ve Koç'un da bulunduğu 7 kişi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #diyarbakır
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Rusya İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda zirvedeki yerini korudu
Sonraki Haber
Antalyaspor'dan Eto'o açıklaması
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.