Diyarbakır'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, aralarında eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları Mızraklı ve Koç'un da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden, aralarında doktorların da bulunduğu 7'si tutuklandı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Diyarbakır Tabip Odası başkanları Dr. Selçuk Mızraklı ve Dr. Şemsettin Koç'un da bulunduğu 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u ise adliyeye çıkarıldı.



Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden, aralarında Mızraklı ve Koç'un da bulunduğu 7 kişi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.