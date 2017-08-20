Sultan, Esmer ve Zeynep Zilan.... 3 kardeş, babalarının antrenörlüğünde başladıkları kick boks ve muay thai sporunda başarılarıyla göz dolduruyor.
Kick boks ile muay thai antrenörlüğü yapan Abdullatif Zilan'ın üç kızı, babalarından esinlenerek spora başladı.
Müsabakalarda büyük başarılara imza atan Zilan kardeşler, elde ettikleri başarılarla altın kızlar olarak biliniyor.
Diyarbakır'ın gurur kaynağı olan altın kızlar yaptıkları sporu hemcinslerine de öğretmeyi amaçlıyor.
Kardeşler evde ve kentin açık alanlarında babalarıyla antrenman yapıyor.
Kick boks ile Muay Thai spor dalında müsabakalara katılan Sultan 2 kez dünya birinciliği, Esmer 3 kez Türkiye birinciliği, Zeynep ise 1 kez Türkiye birinciliği elde etti.
ulusal.com.tr
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