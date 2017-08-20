Diyarbakır'da 3 kız kardeş, 65 metrekarelik bir evde yaşıyor. Adları Altın kızlar. Onlara bu adın verilmesinini sebebi ise hem dünya hem Türkiye çapında elde ettikleri şampiyonluklar.

Sultan, Esmer ve Zeynep Zilan.... 3 kardeş, babalarının antrenörlüğünde başladıkları kick boks ve muay thai sporunda başarılarıyla göz dolduruyor.Kick boks ile muay thai antrenörlüğü yapan Abdullatif Zilan'ın üç kızı, babalarından esinlenerek spora başladı.Müsabakalarda büyük başarılara imza atan Zilan kardeşler, elde ettikleri başarılarla altın kızlar olarak biliniyor.Diyarbakır'ın gurur kaynağı olan altın kızlar yaptıkları sporu hemcinslerine de öğretmeyi amaçlıyor.Kardeşler evde ve kentin açık alanlarında babalarıyla antrenman yapıyor.Kick boks ile Muay Thai spor dalında müsabakalara katılan Sultan 2 kez dünya birinciliği, Esmer 3 kez Türkiye birinciliği, Zeynep ise 1 kez Türkiye birinciliği elde etti.