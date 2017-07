Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocukların yaşlarına uygun etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında yola çıkan karavan, Diyarbakır'a ulaştı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çocukların sağlıklı büyümeleri ve yaşlarına uygun etkinliklerle vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Oyun Karavanı Projesi" Diyarbakırlı çocuklarla buluştu.



Aile ve Sosyal Politikalar ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu, Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children) ve Ümraniye Belediyesince yürütülen, 8 ilde uygulanacak projenin ilk durağı, Diyarbakır oldu.



İstanbul'dan gelen ve merkez Yenişehir ilçesindeki Dağkapı Meydanı'nda park edilen oyun karavanına çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Yüzleri boyanan çocuklar, palyaçolar eşliğinde kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlendi.



Ailelerin de oyunlarına eşlik ettiği çocuklar, şarkılar söyledi. Geleneksel oyunlarla buluşan çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.



Oyun karavanı Diyarbakır'ın ardından Mardin, Siirt, Van, Ağrı, Muş, Bingöl ve Tunceli'de çocuklarla buluşacak.



"Yüzlerinde bir tebessüm oluşturmaya geldik"

Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu, yaptığı açıklamada, bölgedeki çocukların, geleneksel oyunlarla eğlenmelerini sağlamak istediklerini söyledi.



Diyarbakırlı çocukların her şeyin en iyisini hak ettiğini vurgulayan Mutlu, "Güneydoğu'daki yavrularımız sakın düşünmesinler ki her şey batıda olup bitiyor. Biz onlar için binlerce kilometre öteden buralara geldik. Onlarla oyun oynamaya ve yüzlerinde bir tebessüm oluşturmaya geldik." dedi.



İki gün boyunca Diyarbakır'da olacaklarını, daha sonra Mardin'e geçeceklerini anlatan Mutlu, ardından proje kapsamında belirlenen diğer illerdeki çocukları oyun karavanıyla eğlendireceklerini anlattı.



"Amacımız kaybolmaya yüz tutmuş kültür mirasımız olan oyunlarımızı gündemde tutmak ve onları tekrar çocuklarla buluşturmak." diyen Mutlu, çocukları seksek, yakan top, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım, halat çekme, çuval gibi çok sayıda oyunla tanıştırdıklarını belirtti.



Bölgede bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Mutlu, geleneksel oyunları oynayarak büyümenin önemli olduğunu, unutulmaması adına çocuklara bunları öğretmek istediklerini kaydetti.



"Birçok çocuğun yüzünde tebessüm oluştu"

Etkinliğe katılan çocuklardan Elanur Taş (11), arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini söyledi.



Kentte ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını bildiren Taş, "Buradaki etkinlik bütün çocukların kalbini almış durumda. Çok güzel bir motivasyon oldu. Aktivite gayet güzel ilerliyor. Birçok oyun oynadık." ifadelerini kullandı.



Taş, emeği geçenlere teşekkür etti.



Ömer Polat da terör saldırılarından sonra böyle bir etkinliğin kendilerine iyi geldiğini ve çok mutlu olduklarını belirtti.



Nisanur Öztürk (12) ise ailesiyle etkinliğe katıldığını kaydetti.



Suriyeli sığınmacı çocukların da karavanda eğlendiğini, bu anın tadını çıkardığını anlatan Öztürk, "Birçok çocuğun yüzünde tebessüm oluştu. Bu tebessümü oluşturan herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.