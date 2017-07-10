HATAY- Osmaniye- Kahramanmaraş ve Gaziantep'e sınırları bulunan 'saklı cennet' olarak değerlendirilen Amanos Dağları, terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle turizme kazandırılamadığı gibi, nadir bulunan canlı yapısı yönünden de yeterli araştırma yapılamıyor.

En yüksek noktası 2268 metre ile Osmaniye'nin Düziçi İlçesi sınırlarında kalan Düldül Dağı olan olan Amanos Dağları'na terör örgütü PKK, elebaşı Abdullah Öcal'ın 1992 yılındaki talimatıyla yerleşmeye çalıştı. 1995'den itibarinen de sık sık kanlı eylemler gerçekleştiren PKK'lıların yuvalanmaya çalıştığı Amanos Dağları sık ağaçlarla kaplı olması, Suriye'ye de sınırı bulunması nedeniyle binlerce asker ile yapılan operasyonlara rağmen teröristlerden temizlenemedi. En son çok kıymetli olan ve 'kara elmas' olarak bilinen bir trüfün bulunduğu Amanos Dağları'nda, bitki, kuş, hayvan ve böcek çeşitliliğinin zenginliğini ortaya çıkaracak projeler tamamlanamıyor.



Doğu kayını, ıhlamur ve gürgen gibi Orta Anadolu ile Karadeniz bitki örtüsü özelliklerini barındıran, buzullar döneminden izler taşıyan Amanos Dağları bilinenlerin dışında farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Ayrıca göç yolu üzerinde olması nedeniyle leylek, pelikan, turna, akbaba, çeşitli kartal türleri gibi, ülkemiz güzergahından göç eden tüm kuşların uğrak alanı olan bölgede keşfedilmeyi bekleyen şelaleler ile 251 tanesi endemik olmak üzere 1580 bitki türü bulunuyor. Büyük yükseklik farkları, değişken jeolojik yapısı, çeşitli iklim özellikleri ve eşsiz fitocoğrafik pozisyonunun bir araya gelmesi, Amanos Dağları'nda çok sayıda nadir ve endemik türe sahip benzersiz bitki örtüsünü barındırıyor. Türkiye memeli listesinin son türü olan Dağ Ceylan'ına da (Gazella) bu dağlarda rastlandı.



SON KEŞİFLER



Terör operasyonlarına karşın zaman zaman yürütülen çalışmalar kapsamında Amanos Dağları'nda yeni keşifler de gün yüzüne çıkartılıyor. Amanos Keşif Doğaseverleri Grubu ile Mavi Yeşil Doğa ve Bilim Derneği üyeleri, geçtiğimiz yıl yaptıkları gezi sırasında Amanos Dağları'nda şimdiye kadar bölge insanlarının dışında pek bilinmeyen şelaleyi fotoğraflayıp kayıt altına aldı. Dağın 2 bin 20 metre yüksekliğinde, Kapılı Tohyak Yaylası ile Ufacık Yaylası'nı birbirine bağlayan bölgedeki Kuşçu zirvesinde bulunan şelaleye 'Kuşçu Şelalesi' ismi verildi. Geçen Haziran ayında ise Osmaniye Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü görevlilerince Amanos Dağları'na yerleştirilen foto kapan ile Zorkun Yaylası mevkiinde, Türkiye'de nadir görülen sırtlan ilk kez saptandı. Bu türün, daha çok Afrika'da yaşamakla birlikte Asya'nın kimi yerlerinde de bulunan, büyük boylu, sırtı basık ve belkemiği kamburca, ayakları dört parmaklı, dişleri kemik parçalayabilecek denli güçlü, postu gri ya da kirli sarı ve esmer benekli, etçil, genellikle leşle beslenen bir hayvan türü olduğu kaydedildi. Aynı yöntemle Çardak Yaylası mevkiinde de ilk kez vaşak fotoğraflandı.



TURİZME AÇILMALI



Suriye'deki iç savaş yüzünden büyük ekonomik kayıp yaşayan Hatay'da turizmcilerin en büyük beklentisinden biri de Amanosların turizme kazandırılması. Amanos Keşif Grubu üyesi Nazım Sönmez, zaman zaman doğaçlama yöntemiyle Amanos Dağları'na çıkıp keşif yaptıklarını belirterek bölgeye terör olayları nedeniyle hem yurt içinden hem de yurt dışından bilim insanlarının gelmediğini söyledi. Amanoslar'da hale keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerin yanı sıra hayvan ve bitki türü olduğunu belirten Sönmez, "2007'de bir proje hazırlandı. Amanoslar'da özel bölgeler oluşturulacaktı, bu bölgelerde Milli Parklar kurulacaktı. Ancak terör ve diğer nedenlerden dolayı bu gerçekleştirilemedi. Bundan dolayı da bilim insanlar ve araştırmacılar ile turistler buraya gelmiyor. Terör biterse hem bilimsel çalışmalar yapılabilir hem de bölge turist çeker" dedi.