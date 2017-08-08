SAKARYA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, tüm doğaseverleri kentin güzelliklerini görmeye davet etti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, doğal güzelliklerin tanıtılması için geniş kapsamlı çalışma başlattıklarını belirtti. Zeki Toçoğlu doğaseverleri kentin güzelliklerini görmeye davet ederek, "Yaylalarımız, gölümüz, denizimiz, nehrimiz, şelalelerimiz, derelerimiz, longozumuz ile farklı doğal güzellikler şehrimizde bulunuyor. Soğucak, Karagöl, Dikmen, Acelle gibi yaylalarımız muhteşem görüntüsüyle misafirlerini bekliyor. Akçay, Poyrazlar, Doğançay, Sülüklü Göl gibi yürüyüş parkurlarımız bizlere doğal güzelliklerin arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını sunuyor. Herkesi şehrimizin doğal güzelliklerini görmeye, Sakarya'nın eşsiz doğasını keşfetmeye davet ediyorum. Sakarya'da yeşilin, mavinin her tonuna rastlayabilirsiniz. Kolay ulaşım imkanı da gezilecek yerleri cazip kılıyor. Aynı zamanda İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi büyük şehirlerin orta noktasında yer alması da ulaşılabilirlik açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Sapanca Gölü maviyle yeşilin birlikteliğini bize sunuyor. Acarlar Longozumuz, Sakarya Nehrimiz, şelalelerimiz, derelerimiz doğal yaşamın nadide örnekleri. Keşfedilmeyi bekleyen yeşillikler diyarıdır Sakarya" dedi.



Toçoğlu, doğa yürüyüşleri düzenlediklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak düzenlediğimiz doğa yürüyüşleriyle güzel Sakaryamızın eşsiz güzelliklerini tanıma fırsatı sağlıyoruz. İnşallah bu alandaki çalışmalarımızı arttıracak, şehrimizin tüm doğasını hep birlikte keşfedeceğiz. Belediyemiz bünyesinde Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğümüzü kurduk. Tanıtım çalışmalarımızla bu güzellikleri herkesle paylaşacak, tüm Türkiye'ye Sakarya'nın doğal güzelliklerini anlatacağız" diye konuştu.