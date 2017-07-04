Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da sıcak hava ve nem günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Mersin'de ise bazı noktalarda asfalt eridii

Doğu Akdeniz'de etkisini sürdüren sıcak hava ve nem, Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Adana'da, Atatürk Parkı'nda termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Sıcak ve nemden bunalan vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Bazı vatandaşların ise ağaç gölgesinde uyuduğu görüldü.

Çok sayıda kişinin yayla ve denize gitmesi nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar boşaldı.

Bir kargo şirketinin çalışanı İlhan Kaymaz, sıcak havalardan en çok dışarıda çalışmak zorunda kalanların etkilendiğini belirterek, "Bu sıcakta günde 100 paket dağıtıyorum. Ben yaklaşık 6 senedir Adana'dayım. Bu yaz kadar sıcak görmedim." diye konuştu.



Mersin'de asfalt eridi

Mersin'de sıcağın yanı sıra yüksek nemden dolayı vatandaşların klimalı ortamlarda kalmayı ve mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamaya özen gösterdiği dikkati çekti.

Cadde ve sokakların boşaldığı kentte, serin olması nedeniyle Toros Dağları'nın eteklerindeki yaylalara gidenler bile gündüz saatlerinde evden çıkmadı.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı yüksek kesimlerdeki Değirmendere Mahallesi'nde ise sıcaktan eriyen asfalt, sürücülere zor anlar yaşattı.



Osmaniye'de soğuk şerbet dağıtıldı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ise belediye, sıcaktan etkilenen vatandaşlara soğuk kiraz şerbeti ikram etti.

Belediye binası önündeki stantta hazırlanan soğuk şerbet ücretsiz dağıtıldı. Vatandaşlar, soğuk şerbetten içerek bir nebzede olsa sıcağın etkisinden kurtulmaya çalıştı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde de 40 dereceyi bulan havada vatandaşlar, serinlemek için Amanos Dağları eteklerindeki Demrek Deresi kenarına akın etti.

Sıcak havadan bunalanlar suya girerek serinlemeye çalıştı.