Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili olmaya başladı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor.

En düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 13 derece ile Ardahan'da ölçüldü.

Ardahan'da sis ve puslu hava etkili oldu. Sabah da etkisini sürdüren soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 9, Iğdır'da 6, Erzurum ve Kars'ta 5, Tunceli'de 3, Erzincan'da 2 derece olarak ölçüldü.

Kars'ta soğuk hava nedeniyle ağaç ve bitkilerin üzeri ile araçların camlarında kırağı oluştu, bazı vatandaşlar araçlarını soğuk havadan korumak için battaniye ve branda ile örttü.

Sarıkamış ilçesindeki Acısu Deresi de soğuk hava nedeniyle dondu.

ulusal.com.tr

