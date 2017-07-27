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Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak

Bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Doğu Anadolu'da sıcaklık artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 2 ila 4 dereceüzerine çıkacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu ve açık olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 9, Erzurum'da 11, Kars'da 12, Ağrı'da 14, Erzincan ve Tunceli'de 18 ve Iğdır'da 22 derece ölçüldü.

Hava sıcaklığının bugün Tunceli'de 39, Erzincan'da 37, Iğdır'da 36, Ağrı'da 34, Kars ve Erzurum'da 32, Ardahan'da 30 derece olması bekleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #doğu anadolu #meteroloji #sıcaklık
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