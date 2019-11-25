Doğu Perinçek Gazipaşa'da çiftçilerle buluştu

Seralarından, bahçelerinden çıkıp geldiler. Milletin Efendisi, Vatan Partisi Genel Başkanı ile toprağı, ürünü ve kazancı konuştu. Antalya Gazipaşa’da üreticiler Perinçek ile birlikte sorunları masaya yatırdı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yüksek girdilerden, çiftçilerin sosyal güvencesine kadar, tarımla ilgili pek çok konuyu sorunun asıl sahipleri ile birlikte ele aldı.

Perinçek, çiftçinin "Tohumluk Ayırma Geleneği"nin bugünün üretim ekonomisinin de temel zorunluluğu olduğunu söyledi. Üretim Devrimi’nin bu esaslara dayalı olarak yapılacağını vurguladı.

Vatan Partisi Lideri, gelen bir soru üzerine, geçtiğimiz günlerde yapılan Tarım Orman Şurası’na dikkat çekti.

Doğu Perinçek, geç saatlere kadar süren sohbette, bölge çiftçisini dinledi. Tüm toplumun, zorlukları paylaşarak aşacağını belirtti.



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