Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi kar altında

Kar ve soğuk hava Muş, Hakkari ve Van'da hayatı felç etti. Günlerdir süren yoğun kar yağışı sebebiyle birçok yerleşim yeri iletişim kesildi.

Muş'ta 8 köye, Hakkari'de 30 köy ve 91 mezraya olmak üzere toplam 179 yerleşim yerine ulaşılamıyor.

Erzurum ve Erzincan'da önceki gün yağan kar nedeniyle ulaşım güç sağlandı.

Birçok bölge için buzlanma ve donma uyarısı yapıldı.

Malatya'da da tablo ayndı. Kar yağışı nedeniyle 226 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 14'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede kar yağışı sürecek.

Yüksek yerlerde kar 3 metreyi buldu. Yol açma çalışmaları ise halen sürüyor.

Hatay'da da kuvvetli sağanak etkili. İki haftadır aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle sulama kanalları taştı.

Taşkın sonrası tarım arazileri ve ahırlar sular altında kaldı.

ulusal.com.tr