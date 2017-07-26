SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Sakarya Şubesi üyeleri, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi doktorlarından Dr. Fatma Banu Turhan'a yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Sakarya Şubesi üyeleri, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'nin önünde bir araya gelerek, geçen hafta Dr. Fatma Banu Turhan'ın bir hasta yakını tarafından tartaklanmasına tepki gösterdi.



Dernek üyeleri, 'Doktorlarımıza kalkan hain alçak eller kırılsın' yazılı dövizler taşırken, dernek başkanı Muzaffer Çoşkun yaptığı açıklamada, "Sapanca'da görevi başındaki nöbetçi doktora hakaret eden vatandaşı şiddetle kınıyoruz.



Bu eller kimseye kalkmasın, Edirne'den Kars'a kadar ne kadar sağlık ekibi varsa, ne kadar doktorumuz varsa hepsinin arkasındayız.



Doktor hanıma tekrardan geçmiş olsun diyoruz.



Doktor hanıma kalkan o elleri nefretle kınıyoruz.



İnşallah o hain eller bir daha hiçbir doktorumuza, sağlıkçılarımıza ve hizmetli personellerimize kalkmasın.



Biz her daim hepsinin arkasındayız" dedi.



Dernek üyeleri daha sonra hastane başhekimi Meryem Dişli'yi makamında ziyaret etti.