Doktorların darbedilmesi kameraya yansıdı

Acil servis polikliniğindeki doktorlar, bir hastanın arkadaşları tarafından böyle darbedildi.

Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, iki gün önce rahatsızlanan arkadaşlarını Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Ne olduysa o an oldu. Görevli doktorlar darbedildi. Görüntüler hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, hasta yakınlarının, hastane koridorunda doktorları darbettiği anlar ile orada bulunan vatandaşların kavga edenleri ayırmaya çalışması yer alıyor.

Alkollü oldukları iddia edilen saldırganlar Ahmet, Arif ve Emin Ç. olay yerinden kaçmıştı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Ahmet ve Arif Ç, tutuklanmıştı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Darbedilen doktorların tedavisinin de devam ettiği öğrenildi.

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