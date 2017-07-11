Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dolar yeniden 3.63 lirayı, euro da 4.15 lirayı aşarken, güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul Endeksi de 101 bin 200 puanın üzerine çıktı.

Güne dünkü 3.60 lira düzeyinden başlayan dolar 3.6350 liraya kadar çıkarken, 4.1504 lirayı gördü.



Haftanın ikinci gününe yüzde 0.04 yükselerek 101 bin 135 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi 101 bin 299 puana kadar çıktı.



Borsa İstanbul Endeksi'inin önceki kapanış rekoru 6 Temmuz Salı günü 101 bin 208 puan ile, gün içi rekoru da yine aynı gün 101 bin 309 puan ile kayıtlara geçmişti.



Tahvil ayı iken hisse boğa olabilir mi?



İş Yatırım'ın "Tahvil ayı iken hisse boğa olabilir mi?" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Gelişmiş ülke tahvillerinde 30 yılı aşan boğa piyasasının sonuna geliyoruz. Fed’in ve ECB’nin bilançolarını küçültmeye başlayacağı endişesi ile küresel faizler yükselmeye başladı. Ancak tahvilin boğa piyasasından çıkması hisse senetlerinin ayı piyasasına gireceği anlamına gelmiyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:



"Büyümenin canlanmasına rağmen enflasyon baskısının görülmediği bir konjonktürde Fed’in faiz artışını para politikasının sıkılaşması değil normalleşmesi olarak görüyoruz. Ekonominin ne çok soğuk ne de çok sıcak olduğu Goldilocks senaryo orta vadede hisse senetlerini destekleyecektir.



"Fed’in bilançosunu küçültmeye başlayacağı endişesiyle gelişmekte olan piyasalardaki satış baskısı kısa vadede devam edebilir. Küresel kriz sonrasında sermaye girişlerinden daha çok yararlanan gelişmekte olan ülke paraları ve tahvillerden çıkış hisse senetlerine göre daha şiddetli olacak.



"Merkez bankacıların şahin mesajlar verdiği ECB’nin Sintra toplantısı sonrası Türkiye hisse senetleri yüzde 4’e yakın gerileyerek gelişmekte olan piyasaların üç puana yakın gerisinde kaldı. Hisse senedi piyasalarındaki satışın geçici ve sınırlı olduğuna inanıyoruz.



"Ekonomik büyüme ve şirket karlarındaki artış yılın ikinci yarısında Borsa İstanbul’u desteklemeye devam edecek... Borsanın gerilediği dönemde yabancı payının artmasını teknik olarak piyasaları destekleyen bir gösterge olarak