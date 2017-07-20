BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesi'nde geçtiğimiz günlerde yağan ceviz büyüklüğündeki dolunun, tarlalardaki mahsullere zarar vermesinin yanı sıra,çok sayıda sığırcığı da telef ettiği ortaya çıktı.

Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerinde geçtiğimiz günlerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle tarlalardaki sebze ve meyve gibi yaklaşık 400 bin ton mahsül zarar gördü. Yağış sonrası tarlalarındaki zararı tespit etmek isteyen köylüler, ağaç altlarında çok sayıda sığırcık ölüsüyle karşılaştı. Keylüler, "Aşırı yağan dolu nedeniyle kuşlar tünedikleri dallardan kaçmaya fırsat bulamamışlar, her dolu değen kuş telef olmuş" diye konuştu.