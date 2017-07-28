Doludan burnu hasar gören uçağın kaptan pilotu Akopov, ''4 bin fitte seyrederken bizim de uçağımızın burun kısmı ve kokpit camları hasarlandı. İniş esnasında yan camdan pisti görmek için uçağı yan yatırdık.'' dedi.

İstanbul'da dün etkili olan şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle kalkışından bir süre sonra zorunlu iniş yapmak zorunda kalan Atlasglobal Havayolları uçağının kaptan pilotu Oleksandr Akopov, "1 saat içinde 10 derece düşen hava sıcaklığına bağlı olarak süper hücreli fırtınadan kaynaklı dikey akımlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle çok yoğun dolu yağışı oluştu. 4 bin fitte seyrederken bizim de uçağımızın burun kısmı ve kokpit camları hasarlandı. Bu sebeple iniş yapma kararı aldık. İniş esnasında yan camdan pisti görmek için uçağı yan yatırdık. Bilinçli yapılan bu hareket sonrası iyi bir koordinasyonla piste güvenli iniş yaptık." bilgisini verdi.



Havayolundan yapılan açıklamada, dün Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul-Ercan seferi için 18.10'da kalkan Airbus A320 tipi uçağın, bir süre sonra 4 bin fite yükseldiği sırada yoğun dolu yağışından etkilendiği hatırlatıldı.



Dolu fırtınası sırasında burun kısmı ve ön camları zarar gören uçağın kaptan pilotunun geri dönme kararı aldığı belirtilen açıklamada, pilotun deneyimi ve soğukkanlılığı sayesinde inişin başarılı bir şekilde tamamlandığı aktarıldı.



Açıklamada, inişten sonra uçağın bakıma alındığını, 121 yolcusu ve 6 kişilik mürettebatın ise farklı bir uçağa aktarılarak, KKTC Ercan Havalimanı'na gönderildiği bildirildi.



Olay sırasında uçağın kontrolünün Sovyetler Birliği döneminde havacılık sektörünün merkezi olan Ukrayna'da eğitim gören son derece deneyimli bir uçuş ekibinde olduğu vurgulanan açıklamada, uçakta bulunan kaptan pilotun, 13 bin 908 saatlik uçuş deneyimi ve defalarca simülasyonlardan geçerek bu tür aksiliklere hazırlıklı olması sayesinde sorunsuz bir şekilde bu hava muhalefetinin atlatılmasını sağladığı belirtildi.