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Domates üreticiyi mağdur etti

Bel bağladıkları domates üreticiyi mağdur etti. Iğdır'da domatesin kasası 3 ila 5 liradan alıcı bulunca çiftçi, borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünmeye başladı.

Domates üreticiyi mağdur etti
Domates kasalarının başında kara kara düşünüyor. Çünkü binbir zahmetle ürettiği domatesin kasası Iğdır'da 3 en fazla 5 liradan alıcı buluyor.

Doğu Anadolu bölgesinin Çukurovası olarak bilinen Iğdır'da domates üreticileri, fiyattan memnun değil. Sıcaklık bastırdı, ürünler bir anda olgunlaştı. Verim de yüksek olunca domates ucuza gitti.

Yol kenarlarında, köy meydanlarında ve halde domates, yok pahasına satılıyor.

Kilosu 10-15 kuruşa düşen domates çiftçiye buyük zarar verdi. Domates üretimi için 4 bin lira harcayan çiftçi emeklerinin karşılığında sadece bin lira kazanabildi.

Çiftçiler, bölgeye salça fabrikası kurulmasını istiyor.

Domatesler, yakın illerden gelen esnafa satılıyor. Onlardan biri de İbrahim Yağcı... Ama bu şartlarda o da kazanamıyor.


ulusal.com.tr
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