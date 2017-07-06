ÇANAKKALE'nin Çan İlçesi'nde, gece tarlasında nöbet tutarken, domuz zannedip ateş ettiği 54 yaşındaki Mehmet Kaya'yı öldüren, Enver Güney'i de yaralayan 65 yaşındaki Ramazan T., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çan'a bağlı Uzunalan Köyü'nde çiftçilik yapan Mehmet Kaya, Enver Güney ve Naci Kıran, bugün saat 01.00 sıralarında, komşu Bilaller Köyü yakınlarındaki buğday tarlalarına domuz avına gitti. Göle Köyü'nden olan ve Uzunalan ile Bilaller köyleri arasındaki tarlasında nöbet tutan Ramazan T., gecenin karanlığında, kendisi gibi nöbet tutmak için tarlalarına gelen üç arkadaşı domuz zannedip, tüfeğini ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Mehmet Kaya olay yerinde yaşamını yitirirken Enver Güney yaralandı. Naci Kıran ise yara almadan kurtuldu. Ağır yaralanan Güney, ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Kaya'nın cesedi ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olaydan sağ kurtulan Kıran'ın ifadesine başvuran jandarma, bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olan Ramazan T.'yi gözaltına aldı. Ramazan T.'nin jandarmadaki ifadesinde, tarlalarına nöbet tutmaya gelen üç arkadaşının, yaklaştıklarında kendisini arayıp, "Biz geliyoruz" dediklerinin belirtip, "Ancak, bunu ben domuz geliyor olarak anlayıp, tüfeğimi ateşledim. Üzgünüm" dediği öğrenildi.