Dondurucu soğuğa rağmen su kuşları göç etmedi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Kars'ta KuzeyDoğa Derneği üyeleri, Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) çalışması yaptı.

Birçok dere ve göletin buzla kaplandığı kentte, termal su kaynağıyla beslenmesi nedeniyle donmayan Çerme Barajı bölgesinde çalışma yapan dernek üyeleri, teleskop ve dürbün yardımıyla kuş sayımı gerçekleştirdi.

Ekipler, çalışmalarında 21 türden su kuşunun bölgeden göç etmediğini gözlemledi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış ortasında kuş sayımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çoban, şöyle konuştu:

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar etkili oluyor. Kars'ta soğuk havaya rağmen suyun donmadığı, açık olan yerler var. Bu alanları da göç etmeyen ve halen burada kalan su kuşları kullanıyor. Tüm dünyada ocak-şubat arasında su kuşu nüfusunun ortaya çıkartılması amacıyla planlanan bir çalışma var. Bu kapsamda biz de çalışma yürüttük. Burada gri balıkçıl kuş gördük. Daha önceki alanlarda sakarmeke, yeşil başlı ördek gibi türleri buz tutmayan alanlarda saydık. Kars bölgesinde yaptığımız çalışmada şimdiye kadar 21 türden 852 su kuşunu tespit ettik."

Elde edilen veriler Bakanlık yetkilileriyle paylaşılıyor

Çoban, tespit ettikleri kuşları kayıt altına aldıklarını belirterek, bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile paylaşacaklarını dile getirdi.

Çalışmayla dünyadaki su kuşu sayısının belirlendiğini aktaran Çoban, "Hangi türlerin tehlike altına girdiği, hangilerinin durumlarının daha iyi gittiğiyle ilgili bilgiler edinmeye başlıyoruz. Bizim için bu şartlarda çalışmak zor. Sabahları araçları çalıştıramıyoruz ve bu da bizim çalışmaları aksatabiliyor. Ama uygun ekipman ve dönüşümlü çalışarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Çoban, yaz mevsiminde kuş cenneti olarak anılan bölgede kış mevsiminde de kuş türlerini görmenin kendilerini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.