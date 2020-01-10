Dörtyol'un kurtuluşunun 98. yıl dönümü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Milli Mücadele sürecinde ilk Kuva-yı Milliye teşkilatının kurulduğu Hatay'ın dörtyol ilçesinin 98'inci kurtuluş yıl dönümü coşkulu bir şekilde kutlandı.
Törene Hatay Büyükşehir Belediye başkanı,Hatay Milletvekilleri,Kaymakam ve Garnizon komutanın da katıldı.
Tören İStiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından düşman işgalinden kurtuluşu canlandırıldı.
Hatay Büyükşehir Mehter takımının marşları büyük beğeni kazandı.
Törende atlıların ve Kuvvayı milliye derneklerinin yürüyüşü halk tarafından alkışlandı.
Kuvvayı Milliye ve Gaziler Derneği Dörtyol Başkanı İbrahim Keskin törenin öneminden bahsetti.
Törene katılan Dörtyol Belediyesi Başkanı Yaşar Toksoy, Milletvekili Suzan Şahin ve Hacı Bayram Türkoğlu Dörtyol'un kurtuluş mücadelesini anlattı.
ulusal.com.tr
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