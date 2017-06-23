Bakırköy'deki güzellik merkezinde dövmelerini kalıcı olarak sildikleri kişinin kollarında yaralar oluşmasına yol açtıkları öne sürülen 3 görevli hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Bakırköy'deki güzellik merkezinde dövmelerini kalıcı olarak sildikleri kişinin kollarında yaralar oluşmasına sebebiyet verdikleri iddia edilen 3 görevli hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, müşteki Y.S'nin uzun yıllar önce sağ ve sol koluna yaptırdığı dövmeleri sildirmek için 23 Temmuz 2016'da Bakırköy'deki bir estetik ve güzellik merkezine gittiği belirtildi.

İddianamede, müştekinin 4 seans için bin lira karşılığında dövmeleri tamamen sildirmek üzere anlaşarak sözleşme imzaladığı ancak bir seans silme işlemi yapıldıktan sonra kolunda ödem oluştuğu kaydedildi.

Merkezdekilerin, diğer seansları koldaki mevcut yaralar tam olarak iyileştikten sonra yapmayı teklif ettikleri aktarılan iddianamede, müştekinin her iki kolunda oluşan yaraların iyileşmediği ifade edildi.

İddianamede, merkezde görevli, yetkili ve çalışan olan şüphelilerin meslek ve sanatta acemi ya da yetersiz olmaları nedeniyle koldaki dövmeyi silme işlemini gerektiği gibi yapmadıkları ve müştekinin yaralanmasına neden olduklarının anlaşıldığı bildirildi.

Şüpheliler E.K, H.A ve N.B'nin ''taksirle yaralama'' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Davanın duruşması Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

