Şırnak'ın Cizre ilçesinde down sendromlu 23 yaşındaki gencin "damatlık" hayali, mahalleli tarafından düzenlenen düğünle gerçekleştirildi.

Kale Mahallesi'nde oturan down sendromlu Can Caba'nın hayalini gerçekleştirmek isteyen mahalleli, boş alanda canlı müzik eşliğinde gelinsiz düğün yaptı.



Çok sayıda kişinin katıldığı düğünde alana, "Yeryüzündeki melek damat oluyor" ile "Asıl engelliler onları görmeyenlerdir" yazılı pankart asıldı.



Törende damatlık giyen Caba'yı, mutlu gününde Şırnak Vali Yardımcısı Ali Arıkan ile Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur da yalnız bırakmadı. Arıkan ve Adanur, Caba'ya altın taktı.



Törende, yerel sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekildi. Tebrik mesajlarının da okunduğu törende, davetlilere pastanın yanı sıra çiğ köfte ikram edildi.



"Bugün benim düğünüm, çok mutluyum"



Can Caba, gazetecilere yaptığı açıklamada, damat tıraşı olduktan sonra damatlık giyip, araç konvoyuyla tur attıklarını söyledi.



Törene katılanlara teşekkür eden Caba, "Bugün benim düğünüm, çok mutluyum. Hasret ve Emrah benim kardeşlerim çünkü onlar bana düğün yaptı. Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.