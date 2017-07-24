Jandarma ekipleri Hasdal-Kemerburgaz yolunda denetimdeydi; kontrollerde droneler ile Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanıldı.

* Denetimlerde komandolar çevrede önlem aldı.





İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgelerinde asayiş ve trafik kontrollerini arttırdı. Bugün Hasdal-Kemerburgaz yolunda başta hafriyat kamyonları olmak üzere araçlara denetim yapıldı. Denetimlerde 2 'Drone' ile 'Mobil Plaka Tanıma Sistemi' kullanıldı. Droneler ile kurallara uymayan hafriyat kamyonları havadan tespit edildi. Yola dökülecek ya da sızacak şekilde yük taşıyan 3 hafriyat kamyonu trafikten men edildi, sürücülerine 197 lira para cezası uygulandı.



İSTANBUL'DA KULLANILMAYA BAŞLANDI



İstanbul'da jandarma tarafından kullanılmaya başlayan Mobil Plaka Tanıma Sistemiyle de sabit ve hareketli haldeki araçlar 5 saniye içerisinde sorgulandı. Haciz yakalamalı, çalıntı veya 'aranıyor' alarmı veren araçlar mobil cihazın bulunduğu yerden 300 metre uzaklıktaki trafik ve motosikletli asayiş timleri tarafından incelendi. Denetimler sırasında komandoların da çevrede önlem aldığı görüldü.



Jandarmanın asayiş ve trafik kontrollerini İstanbul'un birçok noktasında sürdüreceği öğrenildi.