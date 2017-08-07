Akşam saatlerinde, Hendek Sarıdere Mahallesi mevkiinde seyreden düğün konvoyundan kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.
Tüfekten çıkan saçmalar bu esnada fındık toplamaktan dönen, Güneydoğu ve Doğu illerinden bölgeye gelen ve kaldıkları yere traktörle gitmekte olan fındık işçilerine isabet etti.
Çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralanan 7 fındık işçisi Hendek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 7 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Fındık işçilerinin hastanenin acil servisine getirilmesi sırasında beraberlerinde gelen bazı kişiler görüntü ve fotoğraf çekilmesine engel oldu.
Hastanede tedavi altına alınan fındık işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi:
SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde düğün konvoyundan havaya av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu traktörde bulunan 7 fındık işçisi yaralandı.
Akşam saatlerinde, Hendek Sarıdere Mahallesi mevkiinde seyreden düğün konvoyundan kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.
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