Çok sayıda gözaltı var
Çok sayıda gözaltı var
Feci kaza: Ölüler var
Feci kaza: Ölüler var
Süper Kupa final maçındaki olaylar taraftar kamerasında
Süper Kupa final maçındaki olaylar taraftar kamerasında
Fotoğraflar dünyaya geçildi! İstanbul Boğazı, saat 06.00...
Fotoğraflar dünyaya geçildi! İstanbul Boğazı, saat 06.00...

Düğün konvoyunda ateş açıldı: 7 yaralı

SAKARYA'nın Hendek İlçesi'nde düğün konvoyundan havaya av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu traktörde bulunan 7 fındık işçisi yaralandı.

Düğün konvoyunda ateş açıldı: 7 yaralı

Akşam saatlerinde, Hendek Sarıdere Mahallesi mevkiinde seyreden düğün konvoyundan kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmalar bu esnada fındık toplamaktan dönen, Güneydoğu ve Doğu illerinden bölgeye gelen ve kaldıkları yere traktörle gitmekte olan fındık işçilerine isabet etti.

Çeşitli yerlerinden saçmalarla yaralanan 7 fındık işçisi Hendek İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 7 kişi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Fındık işçilerinin hastanenin acil servisine getirilmesi sırasında beraberlerinde gelen bazı kişiler görüntü ve fotoğraf çekilmesine engel oldu.

Hastanede tedavi altına alınan fındık işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi:
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #düğün #konvoyu #ateş #açıldı #sakarya #hendek
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
Sonraki Haber
Nem oranı yüzde 93'ü gördü... Sahiller doldu taştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.