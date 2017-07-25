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Düğün konvoyunda kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aksaray'dan düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, bugün saat 20.15 sıralarında Aksaray-Akin Köyü yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Mahmut ve Aynur Yurdalan çiftinin düğünü için konvoyla Taptuk Emre Köyü'nden Aksaray'daki düğün salonuna Mustafa Karaağaç (26) yönetimindeki 68 HU 489 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer Özdemir (24) idaresindeki 42 Y 7882 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, iki araçta hurdaya dönerken sürücülerden Mustafa Karaağaç ve yanında bulunan Remziye Karaağaç (38) ve diğer sürücü Ömer Özdemir, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mustafa Karaağaç'ın otomobilinde bulunan Aygül Karaağaç (46) ile Özdemir'in otomobilinde bulunan İsa Kansu (19) ve Musa Kansu (21) yaralandı.

Araç içinde sıkışan yaralılar AFAD ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Davetliler düğün yerine hastaneye akın ederken, düğünün de iptal olduğu öğrenildi.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #Aksaray #düğün konvoyu
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