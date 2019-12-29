Düğün salonunda kumar operasyonu: 105 gözaltı

Kırıkkale'de düğün salonunda kumar oynattılar, baskın yediler. Yüzden fazla kişi gözlatına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Hacıbalı köyündeki bir düğün salonunda kumar oynandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Organizatörler tarafından Ankara, Çorum ve Çankırı ile bazı ilçelerden otobüslerle götürülen 102 kişi, kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Operasyonda işletme sahibi 3 kişi ile kumar oynayan 102 kişi gözaltına alındı.

İşletme sahipleri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Kumar oynayan 102 kişi de 32 bin 640 lira para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan, kumar oynamaya giden bir kadının arandığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

ulusal.com.tr