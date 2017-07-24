Elazığ'da bir düğün salonunda sünnet düğünü yapıldığı sırada çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Elazığ'da, bir düğün salonunda çıkan yangından etkilenen 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Hazardağlı Kavşağı yakınındaki bir düğün salonunda sünnet düğünü yapıldığı sırada elektrik panosunda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı patlama meydana geldi



Yangında dumandan etkilenen 8 kişiye olay yerine çağrılan ambulanslarda müdahale edilirken, 4 kişi de kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.



Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Halil Başgün, gazetecilere yaptığı açıklama, gelen ihbar üzerine olay yerine 6 araçlık ekiple kısa sürede intikal ederek yangına müdahale ettiklerini söyledi.



Başgün, yangını söndürdükten sonra binayı tahliye ettiklerini aktararak, "Kısa devreden meydana gelmiş. Geçen sefer olduğu gibi yine düğün salonunda, yazın hem sıcaktan hem aşırı yüklenmelerden kısa devrelerin olduğu zaman zaman görülmekte. Yangına müdahale ettik, vatandaşlarımız tahliye ettik, sıkıntılı bir durum yok.'' dedi.



Düğüne katılan Batuhan Altay da salonda bulundukları sırada küçük çaplı patlama sesleri duyduklarını ve sonrasında duman kokusu almaya başladıklarını söyledi.



İnsanların bir anda paniğe kapılarak sağa sola koşuşturmaya başladığını ifade eden Altay, ''İçeride otururken birden elektrikler gelip gitmeye başladı.



İnsanlar panikleyip terasa çıktılar. Sonra kapılar açıldı, aşağı indik.'' diye konuştu.

