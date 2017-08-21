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Düğünde takı paylaşımı kavgası: 17 yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde bir düğünde takı töreni ardından gelinin annesi ile damadın yakınları arasında takı paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada, 17 kişi yaralandı.

Düğünde takı paylaşımı kavgası: 17 yaralı

Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'nde bir düğünde takı töreni ardından gelinin annesi ile damadın yakınları arasında takı paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada, 17 kişi yaralandı.

Merve Ç. ile Murat A.'nın aileleri, düğün öncesi, Karabük'ün Yenice İlçesi'ndeki kız alma töreninde bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma ardından kız tarafı düğünü iptal etmek istedi. Murat A. ve ailesi ise Meryem Ç.'nin de isteğiyle düğünü iptal etmedi. Çift, konvoy ile düğünün yapılacağı Zonguldak'ın Gökçebey İlçesi'ndeki çay bahçesine geldi.

Düğünde takıların takıldığı bölüme geçildi. Meryem Ç.'nin annesi Ayşe Ç. ile damadın yakınları arasında takıların paylaşımı ve kimde kalacağı konusunda tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda gelin ile damadın yakınları birbirine girdi.

Kavgada gelinin annesi Ayşe Ç. ve damat tarafından yaralananlar Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #zonguldak #takı #düğün #kavga
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