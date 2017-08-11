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Dünyaca ünlü plajda tepki çeken görüntü

FETHİYE'de, dünyanın en iyi plajları arasında gösterilen Kumburnu Plajı'nda günlük 210 liradan kiralanan denize sıfır 12 ahşap loca, tatilcilerin tepkisini çekti. Locaların görüntü kirliliğinin yanı sıra yüzmeye engel olduğu belirtilirken, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Fethiye Belediye Başkanı DP'li Behçet Saatcı, "Allah vergisi güzellikleri, 2 kuruş para almak için birine verirseniz. İşte böyle hizmet değil rant öne çıkar" dedi.

Dünyaca ünlü plajda tepki çeken görüntü

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Ölüdeniz Tabiat Parkı içinde yer alan dünyaca ünlü Kumburnu Plajı'nda, günlük 210 liradan kiralanan denize sıfır 12 ahşap loca, tatilcilerin tepkisini çekti. Giriş ücreti 7 lira, şemsiye ve şezlong ücreti parça başı 15 lira olan plajda tatilciler, locaların yüzmeye engel olduğunu ve görüntü kirliliği yarattığını öne sürdü. Kumburnu Plajı'nda giriş ücretleri devlet kasasına giderken; plajdaki loca, şezlong, şemsiye, su sporları ile yiyecek içecek ücretleri 2014 yılından bu yana plaj işletmesini yürüten özel şirkete gidiyor.

"HİZMET DEĞİL, RANT ÖNE ÇIKAR"

Localara tepkiler büyürken Fethiye Belediye Başkanı DP'li Behçet Saatcı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Locaların fotoğrafını paylaşarak durumu tepki gösteren Başkan Saatcı, şu ifadeleri kullandı:

"Siz bu toprakların Allah vergisi güzelliklerini, 'sadece maddiyat gözeterek', Fethiyeliler ve Fethiye'deki resmi, sivil örgütler varken, 2 kuruş fazla para almak için birilerine verirseniz, işte böyle hizmet değil, rant öne çıkar. Güzelim plaj berbat edilir. Aynen Boncuklu Yarımadası'ndaki, Küçük Samanlık, Büyük Samanlık ve Kuleli Koyları'nda olduğu gibi. Bu değerler bu topraklarda yaşayanlara aittir."


Kaynak: DHA
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