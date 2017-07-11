KATAR'ın eski başbakanı Hamad Bin Casim Bin Cabir Bin Muhammed Al Thani'nin sahibi olduğu dünyanın beşinci büyük yatı 'Al Mirqap', İzmir'in Çeşme İlçesi'ne demirledi.

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Çeşme Limanı'na demirleyen 133 metre uzunluğundaki 12 suit odalı, yüzme havuzu, helikopter pisti ve sinema salonları bulunan dev yat 'Al Mirqap'a, Aliağa'da bulunan TECO Petrolcülük tarafından, yaklaşık 500 bin dolarlık yakıt ikmali yapıldı. Çevresinde koruma ordusuyla geniş güvenlik önlemleri alınan süper yatta kimlerin olduğu öğrenilemedi. Yakıt ve erzak ikmalinin ardından yatın akşam saattlerinde ayrılacağı bildirildi.

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