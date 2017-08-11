Dünyanın lider incir üretim merkezi olan Aydın Germencik'te hasat başladı. İncirlerini ihracata hazırlayan üreticiler, mevsim koşulları ve bölgesel faktörler nedeniyle kalite kaybından şikayetçi.

Dünyanın en önemli incir üretim merkezlerinden olan Aydın Germencik'te hasat sezonu açıldı.



Olgunlaşarak ağaçlardan düşen incirler toplanıp güneş altında kurumaya bırakıldı.



Üreticiler, kış yağmurlarının eksikliği ve erken gelen sıcaklıklar sebebiyle bu yıl ürün kalitesinde bozulma olduğunu belirtti.



Germencik ve çevresinde etkili olan yaz yağışlarının da nemi arttırmasıyla incirler dalındayken çatladı.



Bazı üreticiler de bölgedeki jeotermal elektrik santralleri ve sulama göletleri nedeniyle sorun yaşadı.



İncirlerin yukarıya dönük kısımlarında bozulmalar meydana geldi.



Ürünlerin çoğunluğunda beklediğini bulamayan üretici, kaliteli ürünlerin yüksek fiyatlardan satılmasını ve zararını dengelemeyi bekliyor.







HABER: ONUR ALTINKAYNAK

KAMERA: AKIN KARA

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