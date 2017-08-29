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Düştüğü havuzda boğuldu

Antalya'da ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki bir çocuk, otelin havuzunda boğularak hayatını kaybetti. Aile, çocuklarının ölümünden otel yönetimini suçladı. Otel yönetimi ise olayda ailenin ihmali olduğunu söyledi. Atakan Yiğit Arı'nın cenazesi defnedilmek üzere Eskişehir'e gönderildi.

Düştüğü havuzda boğuldu

Bu görüntüler onun son anları oldu. Düştüğü havuzda boğuldu. 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'da, ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Atakan Yiğit Arı, girdiği havuzda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ve ailesinin havuzdan çıkardığı çocuk, ambulansla hastanesine kaldırıldı. 

Arı, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere Eskişehir'e gönderildi. 

Ersin- Hatice Arı çiftçi, çocuklarının ölümünden otel yönetimi suçladı.

Otel Genel Müdür Hacı Ömer Özkul da olayda ailenin ihmali olduğunu öne sürdü.


ulusal.com.tr

Etiketler; #antalya
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