Yangında, tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Düzce'de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.



Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi 2103. Sokak'ta bulunan Cengiz Öztürk⁠⁠⁠⁠'e ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Evden yükselen dumanları fark eden Öztürk'ün komşuları, kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken, evde bulunan bazı eşyaları da dışarıya çıkardı.



Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.



Yangın nedeniyle tek katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.