Düzce'de fabrika yangını

Yangın çıktı, fabrika kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de Değirmenbaşı Köyü mevkisinde Osman Akyüz'e ait tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden işçiler, fabrikayı hemen tahliye ederek yangına müdahale etmek istedi.

Yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları yaklaşık bir saat sürdü.

Fabrika tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale etmek isteyen bir işçi dumandan etkilendi.

İşçi olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi.

ulusal.com.tr