Düzce'de TEM Otoyolu üzerinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan bir cipte, 15 yaşındaki Zeynep Fındık ve 7 yaşındaki Muhammed Fındık kardeşler öldü. 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Gümüşova rampalarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden Hafız Fındık yönetimindeki 34 PR 5576 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Araçta bulunan Zeynep Fındık olay yerinde, kardeşi Muhammed Fındık da ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Sürücü Hafız Fındık, eşi Gülseren Fındık, oğlu Hamza Fındık ise yaralı kurtuldu.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Sürücü Hafız Fındık'ın, ambulansta hastaneye sevk edilirken, "Uyumasaydım olmazdı" diyerek yakındığı ileri sürüldü. Polis ve jandarma ekipleri, aracın sol taraftan bariyerlere çarpmasına rağmen sağ taraftaki ağır hasarın nasıl oluştuğu konusunda inceleme yaptı. Cipin, sürücünün uyuması sonucu TIR veya bir kamyona çarpıp kontrolden çıktığı, daha sonra da bariyerlere çarparak durduğu değerlendirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.