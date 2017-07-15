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Düzce'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 1'i daha önce görevden alınmış polis olmak üzere çeşitli meslek gruplarından 16 kişi gözaltına alındı.

Düzce'de FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 1'i daha önce görevden alınmış polis olmak üzere çeşitli meslek gruplarından 16 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt ile bağlantısı olduğu tespit edilen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kişiler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, bazı belge ve dokümanlara da el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #düzce
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